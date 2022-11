Ce dimanche, l’OL s’est incliné face à l’OM surtout en raison d’un déficit technique et d’un manque de soutien offensif. Pourtant, Johann Lepenant et Thiago Mendes ont maintenu l’équilibre dans l’entrejeu. Retrouvez le top et le flop de la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Mendes et Lepenant ont fait l’aspirateur

Son entrée avait changé le visage de l’OL la semaine dernière face à Lille. Laurent Blanc avait apprécié sa capacité à défendre en avançant et ainsi décharger Thiago Mendes de certaines tâches, jouant avant tout les secondes lames. Entre Lepenant et le milieu brésilien, c’est une affaire qui fonctionne pour le moment. Dans ce 4-4-2, les quatre milieux ont forcément beaucoup couru pour colmater les brèches et Thiago Mendes en a pris un sacré plaisir. Il peut être critiqué sur certains aspects mais ce dimanche, il a livré une copie irréprochable dans le sens de l’anticipation et des lignes de passes quand son cadet est allé harceler Rongier ou encore Veretout pour empêcher les constructions marseillaises. Dans cet Olympico, Lepenant et Thiago Mendes ont eu du travail et on ne pourra pas leur reprocher de ne pas avoir répondu présent.

Flop : Houssem Aouar

Alexandre Lacazette va passer entre les gouttes, pourtant son match aurait pu lui valoir ce triste titre. Mais Aouar a trop gâché pour céder cette place. Il avait avoué aimer ce genre de rencontre où la pression est à son maximum et les regards bien plus nombreux qu’à l’accoutumée. Généralement à son avantage dans les chocs, Houssem Aouar est passé au travers de cet Olympico. Comme lors de ses bonnes dernières prestations, il faut bien sûr relativiser cette soirée où l’enchaînement des matchs ces dernières semaines semblent lui avoir peser dans les jambes.

Dès son premier ballon, on a senti que le milieu n’était pas dedans. Ayant pris tout son temps sans prendre de décision, il s’est fait chiper le ballon au grand désarroi de Laurent Blanc. Placé sur le côté gauche du milieu à plat, il a eu pour mission de contenir les milieux axiaux marseillais, laissant le piston à Tagliafico. Néanmoins, c’est avant tout dans l’utilisation du ballon qu’on l’attendait comme face à Lille. Statistique à l’appui, après 30 minutes, il avait perdu 14 de ses 34 ballons touchés. Il a terminé avec 18 ratés sur 43 à la mi-temps. Un déchet technique qui n’a clairement pas aidé à se montrer dangereux offensivement. Remplacé logiquement à la pause par Jeff Reine-Adelaïde, bien plus à l'aise et ayant apporté du poids dans les offensives.