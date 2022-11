OL : Lepenant regrette "le manque d’intensité" en 1re mi-temps

Comme face à Lille, l’OL a joué avec intermittence contre l’OM. A la différence que ce dimanche, le résultat s’est soldé par une défaite au Vélodrome (1-0).

En arrivant sur les bords du Rhône, Laurent Blanc a certainement oublié de dire à ses joueurs qu’un match durait 90 minutes. Quand l’OL a eu de courts trous d’air à Rennes et Montpellier, les Lyonnais ont tout bonnement décidé de ne jouer qu’une mi-temps sur deux depuis deux matchs. Après Lille et un système tactique défaillant en première période, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette ne sont tout bonnement pas entré dans leur match ce dimanche à Marseille. Battu par l’OM, le club rhodanien aurait pu espérer au moins un nul s’il avait au moins mis du sien. Bousculés par les Marseillais, les joueurs de Laurent Blanc n’ont pas trouvé les leviers pour réagir avant la pause.

"On fait une mauvaise première mi-temps, on n’a pas mis assez d’intensité, a regretté Johann Lepenant, unique joueur lyonnais à s’être arrêté après la rencontre. A la mi-temps, il nous a dit d’en mettre plus, d’aller plus vers l’avant, de jouer ce qu’on ne faisait pas assez et d’aller les provoquer. On pouvait repartir d’ici avec un minimum d’un point mais on n’a pas su marquer."

Face à Lille, Blanc avait remis les têtes à l’endroit durant la pause et semble encore avoir trouvé les mots dans le vestiaire. Seulement, à la différence de la dernière journée, le résultat final n’a pas été celui escompté. En manque de velléité offensive, l’OL n’a que peu mis de pression sur le but de Pau Lopez alors qu’il savait "qu’il y avait quelque chose à faire sachant qu’ils ont joué cette semaine. C’était à nous de mettre de l’intensité et on n’a pas réussi en première mi-temps. Malheureusement, ça n'a pas été un bon match." Tout va très vite dans le football et en l’espace de 90 minutes, l’embellie de dernières semaines a rappelé l’OL à de mauvais souvenirs.