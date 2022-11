Dimanche soir, Laurent Blanc avait le masque de mauvais jours. Après deux victoires de suite, l’entraîneur de l’OL a fustigé certaines attitudes individuelles qui ont eu des répercussions collectives.

Son analyse de la première mi-temps

"On a manqué de solutions en première période. Venir ici et faire une seule période, forcément c'est dur de prendre des points. Je suis plutôt satisfait de la deuxième période, même si le jeu a été haché. Marseille n'a alors pas proposé grand-chose, même s'ils ont bien défendu. En première, on est trop brouillons avec le ballon, trop médiocres. Il y a eu un manque de mouvement, il y a le pressing de Marseille…"

Encore des changements à la pause

"Je change deux joueurs à la mi-temps (Aouar et Dembélé sortent, Toko Ekambi et Reine-Adelaïde entrent, ndlr), pas de système. Pourquoi je fais des changements ? Parce que je trouve que les joueurs, c'est insuffisant. Il y a des joueurs qui peuvent amener quelque chose, donc il fallait le faire. En première période on était trop brouillon, mais défensivement, certains ont fait le boulot. Les première 45 minutes, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes proposer de jeu ici, même Lens. On attendait la deuxième mi-temps, mais il fallait être meilleur avec le ballon. En première on a été trop médiocres."

Un manque de créativité offensive

"Offensivement ça n'a pas été facile et sur le but il y a une énorme faute de marquage de notre part. On savait qu'on aurait un peu plus d'espaces en deuxième période et que l'OM serait un peu plus fatigué. Ça a été mieux. Mais il faudra être meilleurs, surtout avec le ballon. En étant un peu meilleurs avec le ballon, on aurait pu prendre au moins un point. Marseille nous a donné des espaces, on aurait pu en profiter mieux. Physiquement on est mieux. Mais Marseille est une équipe très physique, avec un jeu total."

La polémique du trajet en avion

"Vous croyez qu’il n’y a plus d’avions privés qui volent ? Il faut songer au problème vous avez raison. Comment on le règlera ? Je ne sais pas. Comment vous voulez qu’on parte à Lyon ? (Ironiquement) Je pense que oui le monde du football va régler tous les problèmes écologiques de la planète, sincèrement. Il y a des solutions, encore faut-il les trouver et que tout le monde le fasse."