OL - Mercato : des intérêts anglais pour Malo Gusto ?

Une des révélations de l’OL la saison dernière, Malo Gusto a gagné en visibilité. Déjà dans le viseur de Manchester United durant l’été, le latéral droit aurait toujours ses partisans en Premier League.

Il a été l’un des derniers de cette lignée de joueurs formés à l’OL à avoir réussi à percer chez les professionnels. A 19 ans, Malo Gusto a été l’une des révélations lyonnaises la saison dernière avec Castello Lukeba. Remplaçant au début de l’exercice, le latéral droit avait finalement pris la mesure de Léo Dubois entre novembre et février dernier pour jouer 37 matchs et 5 passes décisives. Des performances remarquées qui avaient attiré l’oeil des plus grands clubs durant l’intersaison. Le PSG, le FC Barcelone et Manchester United avaient d’ailleurs contacté l’entourage du joueur pour des renseignements.

Rien de vraiment concret pour le moment pour encore un jeune joueur mais l’intérêt mancunien n’aurait pas faibli malgré des performances en dedans. Selon Sport Illustrated, les Red Devils continueraient de garder le contact afin de renforcer leur arrière-garde. Mais ils ne seraient pas les seuls Anglais sur le coup. Avec la fin de contrat à venir de César Azpilicueta, Chelsea aimerait anticiper cette perte et apprécierait le profil du latéral lyonnais. Reste désormais à savoir si cela se traduira par une offensive ou non.