OL - Nice : Jeff Reine-Adelaïde forfait pour la dernière de l’année

Jeff Reine-Adélaïde et Tetê avec l’OL contre Troyes (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Absent de l’entraînement mercredi, Jeff Reine-Adelaïde a été victime d’une alerte musculaire derrière la cuisse. Le milieu de terrain est forfait pour Nice, vendredi soir (21h).

Son entrée avait été plutôt à son avantage et apporté un grain de folie dans le jeu lyonnais à Marseille. Plutôt intéressant depuis quelques entrées, Jeff Reine-Adelaïde avait été vu comme une alternative à Houssem Aouar, passé au travers contre l’OM. Il n’en sera rien finalement puisque le milieu de terrain va devoir faire l’impasse sur la réception de Nice. Absent de l’entraînement collectif mercredi, l’ancien Angevin s’est blessé lors de la séance de reprise mardi. Touché derrière la cuisse, Reine-Adelaïde est forfait pour Nice, vendredi, comme l’a annoncé Laurent Blanc en conférence de presse. "Jeff a subi un petit traumatisme derrière la cuisse et est forfait pour Nice."

Avec Jeff Reine-Adelaïde et Jérôme Boateng, l’OL compte déjà deux forfaits pour la réception des Aiglons. De retour sur les terrains depuis le début de la semaine, Corentin Tolisso fera également l’impasse, étant avant tout "dans une période de reprise collective qui va lui faire du bien." Aperçu en salle avec un préparateur, Johann Lepenant est toujours incertain. Pas de blessure musculaire à l’horizon mais un bobo au pouce contre l’OM. "Johann s’est fait marcher sur le pouce et avait un vrai problème hier, ça allait beaucoup mieux aujourd’hui mais c’était encore difficile qu’il sorte et qu’il enfile les crampons."

Les heures qui passent devraient normalement facilité la présence de l’ancien Caennais dans le groupe lyonnais contre Nice.