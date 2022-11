OL : Laurent Blanc a "dit ses vérités à ses joueurs" après l'OM

Trois jours après la défaite à Marseille, Laurent Blanc était plus positif. L'entraîneur de l'OL peste toujours contre la partition de ses joueurs au Vélodrome mais croit toujours en des jours meilleurs. Dès vendredi au Parc OL contre Nice.

L'état d'esprit après l'OM

"J’espère que nous l’aborderons de la meilleure manière possible. Sincèrement, on avait des bonnes sensations avant Marseille avec une semaine intéressante. Et quand je vois ce qu’on a produit en première mi-temps… On dit souvent qu’on joue comment on s’entraîne. Sur cette semaine-là, ça n’a pas été le cas. Il n’y a pas de vérité dans le football encore plus avec une équipe en manque de confiance. Les jours pour préparer Nice ont été très bons. Il y a eu des rectifications. Certains points ont été travaillés défensivement et offensivement parce qu’il le faut. J’espère que ça va donner un meilleur résultat."

Le travail à l'entraînement après la défaite

"On s’efforce de vouloir avoir la possession de balle. Mais on n’est pas la seule équipe à la vouloir. Contrairement à ce qu’on peut penser, on a eu plus le ballon que l’OM mais on a été beaucoup moins efficace qu’eux. Dans l’utilisation du ballon, il y a eu énormément de choses à dire et elles ont été dites, sans flinguer comme j’ai pu le lire. Je dis juste la vérité aux joueurs. Je leur fais confiance et on va continuer à travailler comme ça. Ce n’est pas parce qu’on a loupé une mi-temps à Marseille qu’on va changer de vision, de méthode de travail. Elle restera la même et encore plus comme elle ne m’a pas donné satisfaction. Le discours est clair, net et précis."

Les manquements à Marseille

"Manque de mouvement, de qualité technique et vous pouvez rajouter plein de chose derrière. Beaucoup d’équipes souffriront à Marseille et surtout en première mi-temps. Il y avait mieux à faire. Les joueurs en sont conscients, c’est une bonne chose. Il faut rectifier, reprendre confiance. On restait sur deux résultats positifs mais ça ne revient pas comme ça. On s’est remis au travail mais on ne l’avait pas lâché. Je l’ai dit aux joueurs, "vous travaillez bien mais quand je vois votre première mi-temps, vous devez être frustrés". Ce sont les aléas de la préparation d’un match."

Pas de solutions magiques depuis son arrivée

"C’est dur de remettre des équipes sur de bons rails. Le nouvel entraîneur n’arrive pas avec une baguette magique. On essaye de valoriser les joueurs. En toute franchise, je commence vraiment à bien connaitre mon groupe. Que ce soit collectivement ou individuellement et c’est une bonne chose. J’apprécie les joueurs et j’espère que eux aussi. Tout passe par la prise de points et il nous faut les trois points quelque soit la manière."

L'OL à son avantage au Parc OL

"Sur les 5 derniers matchs, il y avait trois déplacements. Ca sera bien de prendre les points à domicile et si on peut en gratter à l’extérieur, il ne faut surtout pas qu’on se gêne. Le dernier match est à domicile et on se doit de prendre les trois points."

Thiago Mendes au milieu de terrain

"Je l’avais trouvé très bon à Lille à ce poste. J’ai discuté avec lui et il peut jouer défenseur central mais je trouve qu’au milieu, il nous est utile surtout en ayant perdu Corentin. Thiago a vécu des débuts difficiles et lui des moments particulièrement difficiles et il est en train de reprendre le dessus et de donner ce que j’attends de lui avec du sérieux et de la qualité technique."

Le système qu'il veut mettre en place

"Je le connais le système que je veux faire mais ce n’est pas que moi qui décide. L’intelligence d’un entraîneur est de bien valoriser son groupe dans un système ou des système. Ne soyons pas focalisés sur le système. J’ai vu des équipes dans un système qui dès qu’elles ont le ballon changent. J’ai vu Lille le faire, Marseille le faire et j’espère qu’on en sera capable aussi. Il me fallait valoriser le groupe, tenir compte de la qualité des joueurs et de voir l’équilibre du groupe. Je sais où je vais aller."

Le mercato hivernal

"Il y a des choses qui sont sympas à lire mais qui sont fausses. Je n’y ai pas pensé une seule seconde. Vous n’êtes pas obligés de me croire mais la période n’est pas ouverte et parce qu’on a beaucoup de chose à faire. Laissez finir les cinq matchs et on verra les moyens qu’on aura après. C’est avec 90% de ce groupe qu’on va finir cette saison. La blessure de Jérôme date de 24h donc la réflexion peut venir à n'importe quel moment. Elle doit donc être globale et faire en sorte que ton effectif soit performant et équilibré. Ca te permet de pouvoir changer de système et d’être efficace."

L'OL finalement à sa place ?

"A un moment, il peut y avoir des surprises mais quand c’est récurrent ça reflète certaines choses. J’adore les jeunes mais à Lyon, on a des jeunes joueurs qui sont titulaires contrairement à d’autres équipes. Ce n’est pas un reproche mais c’est un fait. Vendredi, on va jouer avec une défense très très jeune. C’est très bien mais il faut qu’elle apprenne vite. Est-ce compatible avec les objectifs ? Je l’espère."

La réception de Nice

"C’est une équipe qui est dans une bonne dynamique. Quand vous êtes une équipe comme Lyon actuellement, rien n’est facile. On ne vous donnera rien et c’est logique. C’est à nous d’aller chercher le résultat."

Son avis sur l'inconstance lyonnaise

"Si quelqu’un avait répondu à l’inconstance, je ne serai pas là. C’est difficile, ça vient de plusieurs facteurs. L’inconstance est souvent rallié à une équipe jeune. Ce n’est pas tout le temps mais souvent. Il faut équilibrer cet effectif à ce niveau-là. Il faut permettre aux jeunes, qui sont très bons à Lyon, d’amener ce qu’ils peuvent avec des joueurs d’expérience. S’ils sont dans le confort, on va essayer de les mettre dans l’embarras."

Le Parc OL à guichets fermés

"C’est un bon signe. La dernière fois, il y avait du monde et vendredi ce sera encore plein. on a besoin de tout le monde dans cette période. Les joueurs en sont conscients. J’ai bien aimé le dernier match pourtant on a été mal mené."

L'hommage à Benzema

"S’il vient vendredi, ce serait une très grande idée. J’adore Karim. Il le sait, on échange de temps en temps. C’est quelqu’un que j’ai apprécié très tôt. Il fait partie des jeunes joueurs à Lyon qui ont réussi une carrière fantastique. Il y en a beaucoup mais Karim a mis la barre très haute. S’il est là qu’il passe nous voir, ça nous fera du bien."