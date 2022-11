OL : Moussa Dembélé a "les capacités pour être meilleur buteur"

Moussa Dembélé (OL) après son but face à Angers (Photo by JEFF PACHOUD / AFP)

Fer de lance de l’OL la saison dernière, Moussa Dembélé a plus de mal cette saison. Malgré deux buts en championnat, il estime avoir les capacités pour être un jour meilleur buteur de Ligue 1.

21 buts dont 17 sur la deuxième partie de saison. Lors du dernier exercice, Moussa Dembélé avait presque porté sur ses épaules l’attaque de l’OL. Auteur de sa meilleure saison individuelle, l’attaquant lyonnais, qui avait en plus vu ses responsabilités augmenter avec le brassard de capitaine, n’avait malheureusement pas suffi pour permettre au club de sortir la tête de l’eau. Avec une 8e place et l’absence de Coupe d’Europe, la performance individuelle de Dembélé a été passée au second plan mais il croit en ses qualités.

"J’ai les capacités à être meilleur buteur de Ligue 1, a-t-il assuré dans une interview à Prime Video. Après, il y a plein de critères qui rentrent en jeu. La saison dernière, j’en mets 21 mais ce n’est pas une bonne saison pour nous. J’en ai les capacités et je suis un buteur."

Une disette de six matchs sans marquer

"Monsieur but" de l’OL et capitaine la saison dernière, Moussa Dembélé a pratiquement tout perdu en l’espace de trois mois. Ayant vu Alexandre Lacazette revenir au bercail, l’attaquant formé au PSG a été rétrogradé dans la hiérarchie en même temps que son avenir posait question. En fin de contrat en juin 2023, une porte de sortie lui a été cherchée mais Dembélé a repoussé les différentes avances. "Ce n’est pas facile quand tu ne joues pas mais quand je suis arrivé à l’OL, je n’étais pas titulaire non plus. Il y avait Memphis, Fekir, Traoré, Terrier, Cornet. Offensivement, il y avait de la concurrence."

Laissé au placard en début de saison, il a peu à peu retrouvé une place dans l’effectif une fois le mercato terminé et l’arrivée de Laurent Blanc. Ce dernier mise sur son association avec Alexandre Lacazette. Seulement malgré l’enchaînement des matchs, Moussa Dembélé peine à retrouver son niveau de la saison dernière avec seulement 2 buts et une disette de six matchs en cours.