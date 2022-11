OL : la longue disette de Moussa Dembélé

Muet depuis le 3 septembre, Moussa Dembélé traverse une période de disette. L'avant-centre reste sur une série de 8 matchs sans marquer.

En toute fin de partie contre Angers, alors que l'OL réussissait un début de championnat presque parfait (3 victoires et 1 nul), Moussa Dembélé avait enfoncé encore un peu plus les Angevins lors de la manita infligée au SCO (5-0). Depuis, l'attaquant ne parvient pas à retrouver le chemin des filets. Depuis le 3 septembre, le voilà muet face aux cages. 8 matchs donc (il était absent à Lens) qu'il n'arrive pas à tromper les gardiens adverses, ce qui n'a pas dû lui arriver très souvent dans sa carrière.

Avec seulement 2 buts inscrits en 11 rencontres, on est en droit d'attendre mieux d'un joueur de ce calibre, d'autant plus qu'il restait sur une deuxième partie de saison 2021-2022 impressionnante dans ce registre (17 réalisations entre janvier et mai). Mais plusieurs facteurs peuvent expliquer cette disette. Déjà la forme de l'Olympique lyonnais, qui oscille entre le très mauvais et le moyen sur la période.

Un nouveau rôle à apprivoiser, une équipe qui tourne au ralenti

Il doit appréhender une nouvelle manière d'évoluer aux côtés d'Alexandre Lacazette au sein d'un duo offensif qui a aussi apporté de bonnes choses et qui a le mérite de donner un peu plus de poids à l'attaque rhodanienne (même si cela ne se constate pas encore à chaque fois). Dans le jeu, on peut constater qu'il a un rôle important afin de servir de point d'appui, mais pas seulement car il est aussi utile pour assurer la continuité de l'action lorsqu'il est dans un bon jour. On observe également un manque de réussite, notamment lorsqu'on repense à cette offrande que voulait lui offrir le capitaine de l'OL face à Montpellier (1-2), sans parvenir à réussir son geste.

Coupable sur le corner victorieux de l'OM dimanche (1-0), Moussa Dembélé a raté sa prestation face aux Marseillais. Il a énormément souffert dans les duels imposés par la défense phocéenne et est sorti dès la mi-temps en cédant sa place à Karl Toko-Ekambi. Pour l'Olympique lyonnais, il sera important que son numéro 9 retrouve son costume de buteur, cela pourrait lui permettre de glaner quelques points.