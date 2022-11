OM - OL (1-0) : des Lyonnais encore trop intermittents

A l’image de la partie face à Lille précédemment (1-0), l’OL a manqué sa première période à Marseille dimanche (1-0). Un défaut qui l’a empêché d’aller chercher un résultat sur le terrain de l’OM.

Une prestation assez similaire dans la physionomie de la rencontre, mais un résultat diamétralement opposé. Dimanche au Vélodrome, l’OL voulait confirmer son succès face à Lille, acquis sans dominer son adversaire malgré un sursaut en deuxième période (1-0). Le scénario contre l’OM a été semblable, mais cette fois-ci, l’équipe adverse a ouvert le score, avant de contenir la maigre révolte lyonnaise (1-0).

Incapables d’enchaîner les passes dans le camp marseillais avant la pause, les coéquipiers de Nicolas Tagliafico, ont subi la force collective phocéenne, ce qui les a empêchés de ressortir proprement de leur moitié de terrain. "On a manqué de solutions en première mi-temps. Venir ici et faire une seule période, forcément c'est dur de prendre des points. Je suis plutôt satisfait de notre deuxième acte, même si le jeu a été haché. Marseille n'a alors pas proposé grand-chose, bien qu’il ait bien défendu, a reconnu Laurent Blanc. En première, on est trop brouillons avec le ballon, trop médiocres. Il y a eu un manque de mouvement, le pressing de l’OM..."

Des éléments offensifs en difficulté

Titulaire pour la première fois depuis le départ de Peter Bosz, Johann Lepenant, associé à Thiago Mendes dans l’entrejeu, a essayé de livrer bataille pour la conquête du ballon. Mais les deux hommes ont eu du mal à rivaliser lors du premier acte. A ce sujet, les prestations des éléments plus offensifs (Aouar, Caqueret, Lacazette et Dembélé) n’ont pas joué en la faveur de l’OL. "On fait une mauvaise première mi-temps, on n’a pas mis assez d’intensité. A la pause, il (l’entraîneur) nous a dit d’en mettre plus, d’aller plus vers l’avant, de jouer ce qu’on ne faisait pas assez et d’aller les provoquer, a raconté Lepenant. On pouvait repartir d’ici avec un minimum d’un point mais on n’a pas su marquer. Il y avait quelque chose à faire sachant qu’ils ont joué cette semaine. C’était à nous de mettre de l’intensité et on n’a pas réussi en première période. Malheureusement, ça n'a pas été un bon match."

Pourtant, Blanc a modifié son 11 au retour des vestiaires avec les entrées de Karl Toko-Ekambi et Jeff Reine-Adélaïde. Cela a apporté de la créativité et de la profondeur, mais l’Olympique lyonnais est resté trop stérile dans les 30 derniers mètres phocéens. "Je change deux joueurs à la mi-temps, pas de système. Pourquoi je fais des changements ? Parce que je trouve que c'était insuffisant. Il y a des garçons qui peuvent amener quelque chose, donc il fallait le faire. En première période on était trop brouillons, mais défensivement, certains ont fait le boulot. Les premières 45 minutes, je n'ai pas vu beaucoup d'équipes proposer de jeu ici, même Lens. On attendait la deuxième mi-temps, mais il fallait être meilleurs avec le ballon, a expliqué le technicien rhodanien. En première on a été trop médiocres."

Plus de maîtrise après la pause mais un manque de justesse offensive

Même avec plus de maîtrise, l’OL a ensuite manqué de justesse pour revenir à la marque, malgré quelques situations sur la cage de Pau Lopez. "Offensivement, ça n'a pas été facile et sur le but, il y a une énorme faute de marquage de notre part, a regretté Laurent Blanc. On savait qu'on aurait un peu plus d'espaces en deuxième période et que Marseille serait un peu plus fatigué. Ç’a été mieux. Mais il faudra être meilleurs, surtout avec le ballon. En étant un peu meilleurs avec le cuir, on aurait pu prendre au moins un point. L’OM nous a offert des espaces, on aurait pu mieux en profiter. Physiquement, on est mieux. Mais l’adversaire était une équipe très physique avec un jeu total."

Sur cette affiche olympienne, les Lyonnais ont pu constater tout le chemin qui leur reste à accomplir avant de pouvoir se rapprocher des places européennes. Laurent Blanc cherche encore la bonne formule pour son 11 de départ, et cela prendra du temps avant de voir les partenaires d’Alexandre Lacazette prêts sur le plan athlétique. En attendant, il faut limiter la casse avant la trêve Coupe du monde lors de la réception de Nice vendredi pour le dernier rendez-vous avant la coupure internationale.