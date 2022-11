OM - OL (1-0) : Tudor souligne "l'envie" de son équipe

Vainqueur du choc contre l'OL, l'OM s'est relancé après un passage difficile. Igor Tudor, l'entraîneur phocéen, a apprécié le visage montré par son équipe, notamment dans l'état d'esprit.

Deux équipes dans une situation inconfortable. Dimanche, l'OM est sorti vainqueur de son rendez-vous contre l'OL (1-0). Un but sur corner a permis à Marseille de l'emporter et de se relancer après un passage délicat en championnat et en Ligue des champions. "C'était un match important, spécial, surtout dans cette période où on n'obtenait pas vraiment ce qu'on méritait. Nous les avons dominés en première période, on a fait une seconde période avec un grand cœur, c'était difficile, il a fallu se battre, a observé Igor Tudor, l'entraîneur phocéen. Il y avait l'envie de souffler, l'envie de souffrir, de prendre les trois points à tout prix, on l'a senti chez les titulaires et chez les joueurs qui sont entrés."

"C'était beau à voir cette envie des garçons"

Le coach croate a insisté sur l'état d'esprit affiché par son groupe. "Le cœur, l'envie, le caractère des joueurs ont fait la différence. Sans ces caractéristiques, nous n'aurions pas gagné le match, a assuré le technicien. C'était beau à voir, dans le vestiaire, cette envie des garçons."