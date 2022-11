OM - OL (1-0) : "Aouar a eu trop peu de volume", juge Steve Marlet

Remplacé à la pause par Jeff Reine-Adélaïde, Houssem Aouar a livré une performance insuffisante dimanche face à l'OM (1-0). Le milieu de terrain a souffert de la comparaison avec son successeur.

Dans ce genre d'affiche, on attend évidemment beaucoup plus de lui. Dimanche à Marseille, Houssem Aouar est tout simplement passé à côté. Contre l'OM, le milieu de terrain a perdu énormément de ballons, alors que son équipe avait besoin de sa faculté à le conserver. Pas aidé non plus par la physionomie de la rencontre (l'OL n'avait pas la possession), il a participé activement, dans le mauvais sens du terme, à la faible première période rhodanienne (1-0).

"Aouar n'a pas apporté ce qu'il doit apporter"

Ce n'est pas un hasard s'il est d'ailleurs sorti à la mi-temps, remplacé par Jeff Reine-Adélaïde. L'ancien Angevin a été plus tranchant et précieux techniquement. "Houssem Aouar n'a pas apporté ce qu'il doit apporter, c'est-à-dire sa qualité technique. Il a eu trop peu de volume. Si on le compare à période qu'a pu réaliser Jeff Reine-Adélaïde, la différence est énorme, a souligné l'ex-Lyonnais Steve Marlet dans L'Equipe. Ce dernier a été plus percutant, a joué vers l'avant, étant plus pertinent dans ses appels et dans ses choix de passes, permettant à Lacazette de davantage participer au jeu."

Désigné flop de la rédaction d'Olympique-et-Lyonnais lors du choc contre Marseille, l'international français n'a pas confirmé sa bonne performance à Montpellier le 22 octobre (1-2).