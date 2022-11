OM - OL (1-0) : "Ce sont de belles victoires à obtenir", estime Gigot

Défenseur et buteur. Dimanche, Samuel Gigot a offert un précieux succès à l'OM contre l'OL en reprenant victorieusement un corner (1-0).

Il s'est débarrassé du marquage de Moussa Dembélé pour reprendre victorieusement le corner de Jordan Veretout. Samuel Gigot a donné la victoire à l'OM dimanche contre l'OL lors de la 14e journée de Ligue 1 (1-0). Un succès globalement mérité, notamment au vu de l'entame de partie des Phocéens. "On avait envie de se rattraper après la désillusion de mardi (élimination en Ligue des champions). Au vu du contexte, il ne fallait pas cogiter dans nos têtes. On a répondu de la meilleure des manières en gagnant. C'est vrai qu'on a fait une très bonne première période, et nous avons été récompensés avec ce but, a souri le défenseur. La deuxième a été plus difficile mais on a su être solidaire et travailler dur. On a tendance à bien commencer nos matchs et ensuite, on a bien défendu après la pause."

Sur une mauvaise dynamique avant d'accueillir les Lyonnais, Marseille se relance dans la course au podium (4e). "Ce sont de belles victoires à obtenir, ça forge le caractère de cette équipe. On n'a rien lâché et pris les trois points, a salué le joueur de 29 ans. Le meilleur des remèdes était de gagner."