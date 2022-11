OL - Mercato : courtisé, Memphis Depay laisse planer le doute

Memphis Depay avec le Barça (Photo by Pau BARRENA / AFP)

Annoncé sur le départ et dans le viseur de nombreux clubs dont l’OL, Memphis Depay a réagi à ces rumeurs. L’international néerlandais attendra la fin du Mondial avant de se positionner.

C’est ce qui s’appelle botter en touche. Bien plus à l’aise avec un ballon rond qu’ovale, Memphis Depay a malgré tout joué une partition médiatique bien ficelée lundi soir. Entré en cours de jeu dans la victoire des Pays-Bas contre le Sénégal, l’attaquant a pu reprendre du rythme. Les 30 minutes accordée par Louis van Gaal sont les premières de l’ancien capitaine de l’OL depuis le mois de septembre.

Néanmoins, ce n’est pas de sa prestation qu’il a été question après la rencontre mais bien de son avenir. Joker de luxe au Barça, Memphis Depay est annoncé sur le départ. Les courtisans seraient d’ailleurs nombreux à commencer par l’OL. Face à ces rumeurs, le Néerlandais a préféré la jouer mystérieux, préférant botter en touche.

"Je ne sais pas ce qui va se passer après la Coupe du Monde, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par la presse néerlandaise. La blessure a été difficile, mais je suis déjà rétabli et je profite (...) Nous avons une bonne équipe qui peut prouver des choses. Je ne veux pas penser au passé, je suis concentré sur le Mondial. Je ne veux pas non plus penser au-delà de cette compétition. Je ne sais pas ce qui se passera."

A 28 ans, Memphis Depay est en fin de contrat en juin 2023 et a une option pour une saison supplémentaire. Mais avec la concurrence et le peu de confiance accordée par Xavi, pas sûr que l’aventure catalane dure aussi longtemps.