L’équipe de France fait son entrée en lice dans la Coupe du monde ce mardi (20h) contre l’Australie. Comme en 2014, il n’y aura aucun joueur de l’OL avec les Bleus, preuve du déclassement du club depuis une décennie.

C’est le jour J pour l’équipe de France au Qatar. Après une semaine de préparation dans le pays du Golfe, les Bleus vont faire leur entrée en lice ce mardi face à l’Australie (20h). Une rencontre qui pourrait enfin permettre un certain engouement dans l’Hexagone pour cette compétition qui se déroule pour la première fois en hiver. A Lyon, on ne sautera très certainement pas sur les toits pour cette entrée en matière. Du moins, les raisons de se mettre devant un match des Bleus sont bien mois élevées qu’à une certaine époque.

La présence de Karim Benzema aurait pu donner une excuse aux supporters de l’OL mais le Ballon d’Or 2022 s’est blessé. Pas de quoi vivre ce Mondial par procuration donc afin d’éviter de se rappeler qu’aucun joueur lyonnais n’a été convoqué par Didier Deschamps. C’est la deuxième fois depuis 2002 que ce scénario arrive, la deuxième sous Deschamps et surtout la deuxième fois sur les huit dernières années. Preuve du déclassement de l’OL dans la hiérarchie nationale ? Très certainement.

"Entre 2000 et 2008, on a vu l’évolution de l’OL et des joueurs lyonnais qui sont devenus des tauliers en équipe de France. L’OL gagnait tout, était très bon en Ligue des champions. C’était la locomotive du football français, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu'il y aura des Gones lundi. On ne gagne plus rien depuis 2012 et ça va de paire avec le nombre de joueurs sélectionnés. On vend nos meilleurs joueurs et on les remplace par moins bon."

En 2008, ils étaient encore huit à remplir les rangs du groupe France pour l'Euro. La domination en Ligue 1 expliquait ce forte présence tout comme les bons résultats européens. Quand aujourd’hui, l’OL bataille pour se sortir de ce ventre mou du championnat, le club lyonnais était devenu une terreur européenne avec surtout en son sein bon nombre de joueurs français, à la différence du PSG actuellement qui mise avant tout sur des stars mondiales.

Néanmoins, force est de constater que le déclassement national du club a une incidence individuelle. Sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones, Nicolas Puydebois ne cesse de rappeler que si individuellement les performances sont bonnes, le succès collectif sera au rendez-vous et les récompenses aussi. En ne gagnant plus rien depuis 2012 et en jouant les intermittents du spectacle en Ligue des Champions, l’OL et les joueurs ont tendu le bâton pour se faire battre.

"Il y peut-être un problème de niveau en Ligue 1 avec un championnat qui est aussi déclassé. Seulement, les Lyonnais ne jouent plus la Ligue des champions donc ça prouve aussi le déclassement du club et donc des joueurs, a poursuivi notre consultant. A l’avenir, on n’est pas à l’abris qu’un Malo Gusto, qu’un Maxence Caqueret s’il revient à son niveau, qu’un Lukeba intègrent l’équipe de France à terme. Mais aujourd’hui, ils n’ont pas le niveau."

0 avec les Bleus, 4 avec les Bleuets

Fidèle à sa ligne de conduite depuis sa prise de fonction en 2012, Didier Deschamps a toujours fait de la Ligue des champions et d’une expérience européenne en club un vrai motif de sélection. C’est aujourd’hui ce qui peut coûter à un Castello Lukeba sa place en équipe de France. Un peu moins conquérant en début de saison, le défenseur reste malgré tout inexpérimenté. Intrinsèquement, il n’a certainement rien à envier à Axel Disasi, appelé de dernière minute mais qui joue régulièrement l'Europe avec Monaco.

Seulement, à force de faire les montagnes russes collectivement, l’OL paye aujourd’hui les pots cassés d’une politique sportive basée sur la vente des meilleurs joueurs au détriment de résultats collectifs. Finalement, les quatre représentants lyonnais en Espoirs sont le reflet de ce qu’est devenu l’OL depuis dix ans. Un club qui forme bien à défaut de remporter des titres ou du moins se joindre à la bataille…