Carnet noir - OL : Jacques Solas s’en est allé

Logo de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Ancien défenseur de l’OL pendant deux saisons, Jacques Solas est décédé dimanche. Il avait joué 38 matchs avec le club lyonnais.

L’OL perd encore un de ses pionniers. Dimanche, le club lyonnais a eu la tristesse d’apprendre la disparition de Jacques Solas à l’âge de 82 ans. Ancien défenseur, il restera à jamais le 95e joueur à porter le maillot lyonnais. Une tunique rouge et bleu qu’il aura mis sur son dos pendant deux saisons à l’OL, évoluant à 38 reprises.

Natif de San Sebastien en Espagne, Jacques Solas avait dû mettre un terme prématuré à sa carrière à seulement 21 ans. Entre le service militaire obligatoire et une maladie, il n’avait pu aller plus loin sous le maillot de sa ville, le seul qu’il portera dans sa carrière de joueur. Toute la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais adresse ses plus sincères condoléances à sa famille.