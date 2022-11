OL : Maxence Caqueret déçoit "car on a beaucoup plus d’attentes"

Prolongé durant l’été, Maxence Caqueret souffre dans cette première partie de saison. Orphelin de Lucas Paquetà, le milieu semble jouer à contre-courant et contre nature.

Sa prolongation avait été célébrée en grande pompe. Elle avait été la première pierre du nouveau projet initié par la direction lyonnaise au début des beaux jours en avril dernier. En fin de contrat en juin 2023, Maxence Caqueret avait finalement fait le choix de rester dans son club formateur plutôt que de succomber aux sirènes de l’AC Milan notamment. Une belle victoire pour Jean-Michel Aulas et l’OL qui avaient verrouillé ce qu’il pense être le futur du club.

Six mois plus tard, cette prolongation semble être trainée comme un boulet par le jeune milieu de terrain. Alors qu’il vient d’en finir avec le rassemblement des Espoirs, Caqueret est loin d’afficher le niveau individuel qui est le sien dans une formation qui patauge tout autant. "On a tous ce relâchement quand on atteint un objectif, a noté Nicolas Puydebois dans Tant qu’il y aura des Gones. Si on ne s’en fixe pas d’autres plus élevés ou qu’on ne se remet pas au travail, on a tendance à tomber dans le confort et donc dans la stagnation."

Caqueret souffre des départs de Guimaraes et Paquetà

Appelé à être capitaine dans un futur plus ou moins proche suite à sa prolongation de contrat, Maxence Caqueret tout comme la génération biberon lyonnaise (Lukeba, Gusto, Cherki) avaient eu la "chance" de voir débarquer Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Deux joueurs du cru sur qui les attentes allaient être placées et donc moins de pression pour les jeunes. Néanmoins, le mélange des générations "made in OL" était attendu avec Caqueret pour faire le lien aussi bien sur le terrain qu’en dehors. On se limitera à ce qu’il se passe sur le rectangle vert et force est de constater que le natif de Vénissieux déçoit dans cette première partie de saison, au point d’être vu comme le flop de ces six premiers mois par la rédaction d’Olympique-et-Lyonnais et ses internautes. Un vrai changement dans la perception du rôle de Caqueret.

"On place beaucoup plus d’attentes sur les capacités et les performances de Maxence Caqueret. Il est issu du centre de formation et il nous a habitués à beaucoup mieux, poursuit notre consultant. Suite à sa signature et sa prolongation, on l’espérait à un meilleur niveau que ce qu’on a vu depuis le début de la saison. Aujourd’hui, il est l’un des joueurs sur lequel l’OL compte et les supporters aussi."

Quel est votre flop de cette 1re partie de saison à l'#OL ? 👎 — Olympique-et-Lyonnais (@oetl) November 17, 2022

Un regard plus critique qu'avant ?

Déjà victime d’une première blessure importante à la fin de la saison dernière, Maxence Caqueret a également dû faire une croix sur toute la préparation estivale suite à une entorse de la cheville. Pour un joueur de son profil, la condition physique est primordiale. S’est-il totalement remis de ces deux premiers coups durs dans sa carrière ? La question peut se poser même si son rôle pour harceler l’adversaire et d’enclencher le pressing reste un pion essentiel, étant "toujours plein d’abnégation, de résilience, il n’est pas avare d’efforts." L’OL en souffre mais les pertes de Bruno Guimaraes et Lucas Paquetà semblent avoir eu encore plus d’incidence sur le jeu de Maxence Caqueret. Malgré sa formation dans un rôle de meneur, le milieu n’est pas la sentinelle attendue et n’a pas non plus vocation à être la caution technique de l’entrejeu lyonnais. C’est aujourd’hui là que la bât blesse et remet en lumière l'absence de remplaçants pour les deux Brésiliens.

Face au manque de créativité et de génie du milieu de terrain de l’OL, Maxence Caqueret se retrouve bien malgré lui sous le feu des critiques. En manque de confiance, il rate des gestes qu’on ne lui connaissait pas auparavant, avec une "utilisation du ballon bien plus pauvre que ce qu’on a vu dans le passé." Est-ce notre regard qui a changé suite à sa prolongation ou tout simplement un constat qui était déjà là ces derniers mois ? La vérité se situe très certainement à mi-chemin de ces deux réflexions. L’hiver pourra très certainement aider le jeune milieu à retrouver ce niveau qui avait ébloui l’Europe lors du Final 8 à l’été 2020. La saison dernière doit d’ailleurs servir d’exemple. Après six premiers mois compliqués, il avait profité de la trêve hivernale pour revenir à des standards bien plus élevés. C’est tout ce qu’espèrent Laurent Blanc et les supporters à partir du 28 décembre prochain.