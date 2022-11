OL : Vanessa Gilles était "vraiment nulle" à ses débuts

Arrivée en septembre dernier, Vanessa Gilles a fait ses débuts avec l’OL un mois plus tard. A 26 ans, elle savoure ce plaisir d’avoir rejoint les Fenottes, elle qui a commencé le foot sur le tard.

Elle n’est arrivée que depuis deux mois mais elle n’est pas la dernière à mettre l’ambiance dans le groupe des Fenottes à en croire l’entourage des Fenottes. Débarquée entre Rhône et Saône pour remplacer au pied levé Griedge Mbock, Vanessa Gilles a dû prendre son mal en patience. Touchée aux adducteurs depuis quelques mois, la défenseuse canadienne n’a fait ses débuts que face à Fleury il y a presqu'un mois. Une "période compliquée" pour s’adapter à son nouvel environnement comme elle nous l’avait confié après la rencontre mais qui s’était bien mieux passé que prévue.

Parfaitement intégrée dans le groupe des Fenottes, Gilles prend petit à petit ses marques sur le terrain avec en perspective la possibilité de faire ses débuts en phase de poules de Ligue des champions, jeudi face au FC Zürich. Un rendez-vous dont elle a "hâte de goûter" comme elle l’a déclaré à nos confrères du Progrès. A 26 ans, Vanessa Gilles sait d’où elle vient et savoure le chemin parcouru.

"Passer du tennis au foot, ça a été une aventure"

Championne olympique et désormais membre du club champion d’Europe en titre, la Canadienne a rattrapé le temps perdu, elle qui n’a commencé le "soccer" qu’à l’âge de 16 ans après avoir gravi les échelons au tennis. "J’étais vraiment nulle. Je ne m’étais jamais entraînée en club, je ne savais pas faire une passe à 5 mètres (rires). J’ai longtemps été sur le banc, avant de passer gardienne, ce qui m’a un peu saoulée. Comme j’avais un bon jeu de tête, on m’a mis défenseure centrale. À l’époque, même quand le ballon était à mi-hauteur, je me débrouillais pour ne pas le prendre avec les pieds (rires)."

Si elle assure qu’elle ne sera pas celle qui fera de grandes transversales côté opposé, Vanessa Gilles espère que ce prêt à l’OL continuera à la faire progresser. Et pourquoi lui permettre de garnir un peu plus son armoire à trophées.