OL - Académie : 3 sur 3 pour Patouillet et l’équipe de France U19

Remplaçant, Mathieu Patouillet a vécu du banc la victoire de l’équipe de France U19 contre l’Ecosse (3-1). Avec trois succès en trois matchs, les Bleuets accèdent au Tour Elite.

Direction le Tour Elite pour l’équipe de France U19 ! Déjà vainqueur de ses deux premiers matchs, l’équipe de Lionel Rouxel n’avait malgré tout pas encore validé sa présence pour le deuxième tour des qualifications pour l’Euro 2023. C’est désormais chose faite depuis mardi soir et la victoire française (3-1) contre l’Ecosse, pays hôte de ce premier tour. Grâce à un doublé de Mathys Tel et un but d’Edan Diop, les Bleuets seront au rendez-vous du tour Elite qui doit déterminer les sept équipes qualifiées pour l’Euro à Malte en juillet 2023.

Titulaire lors de la victoire contre l’Islande (2-0) samedi, Mathieu Patouillet a laissé sa place à Risser dans les buts français. De retour à Lyon après cette parenthèse internationale, le gardien lyonnais retrouvera Mohamed El Arouch qui avait quitté le rassemblement avant même le deuxième match à cause d’un problème au genou.