Mercato : l’OL toujours sur la route de Memphis ?

A la recherche d’un nouveau projet, Memphis Depay est sur le départ au Barça. Une situation qui ne laisse pas insensible en Europe et même à l’OL si l’on en croit les médias catalans.

C’est presque devenu un marronnier depuis son départ à l’été 2021. A chaque mercato, le nom de Memphis Depay revient inlassablement du côté de l’OL. Pourtant, à son départ, l’attaquant néerlandais avait clairement mis en avant son désir de connaitre le haut niveau, d’où le choix porté vers le FC Barcelone. On ne peut pas qu’il a été d’une franche réussite, Ronald Koeman ayant été rapidement mis sur le touche remplacé par Xavi. Cette situation de joker de luxe ne devrait plus durer bien longtemps selon les médias catalans avec un départ durant l’hiver. Et ce ne sont pas les courtisants qui manqueraient pour Memphis Depay.

L’international néerlandais, actuellement au Qatar, reste un joueur attractif et les équipes comme l'OL, Manchester United, Newcastle ou même la Juventus sont avancées par Mundo Deportivo. Le FC Séville qui souhaite se renforcer offensivement fait également partie des courtisants et à cette lecture de la concurrence, on imagine mal voir l’OL rafler la mise vu le contexte actuel entre Rhône et Saône. Pourtant, le discours était le même pour Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Avec l’issue favorable connue même si les cas étaient bien différents et presque plus faciles à conclure que celui de Memphis, en quête de rachat.