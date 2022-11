OL : Alexandre Lacazette se rapproche de Memphis Depay

Lacazette (OL) et Jean-Clair Todibo(Nice) (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Buteur en fin de match contre Nice, Alexandre Lacazette a encore rapporté un point à l’OL. Avec désormais 35 buts inscrits au Parc OL, le capitaine se rapproche du total de Memphis Depay, meilleur buteur à Décines.

Entre le spectacle pyrotechnique face à lui et le chrono qui continuait de tourner, Alexandre Lacazette avait eu une certaine pression vendredi soir au moment de faire face à Kasper Schmeichel. En trompant le gardien niçois à la 89e minute, le capitaine lyonnais a empêché l’OL de connaitre une 7e défaite en l’espace de 15 journées. Laurent Blanc attendait bien plus d’un point pour cette dernière de l’année mais prend ce qu’il y a à prendre. Une fois de plus, l’entraîneur lyonnais a pu voir Lacazette jouer les sauveurs avec désormais 6 points glanés grâce à un but de l’ancien Gunner depuis sa prise de fonction.

Au bilan comptable, les 7 points pris en cinq matchs n’ont pas changé grand chose à la situation de l’OL au classement, toujours 8e à dix longueurs de la Ligue des champions. En marquant sur penalty, Alexandre Lacazette a lui inscrit son 35e but à Décines. Il laisse provisoirement Moussa Dembélé (33 buts) derrière lui et se rapproche de Memphis Depay. L’attaquant néerlandais reste le meilleur buteur lyonnais à Décines depuis l’inauguration en janvier 2016. En quatre saisons, il avait trouvé le chemin des filets à 41 reprises.