Mercato : Laurent Blanc veut un renfort défensif d’expérience

Avec le physique chancelant de Jérôme Boateng et la jeunesse de ses titulaires, Laurent Blanc a pointé le problème depuis longtemps. L’entraîneur de l’OL veut de l’expérience dans sa défense.

Depuis ce lundi, le monde du football est confronté à une situation toute nouvelle. La mi-novembre toujours pas passée, les championnats font relâche pour laisser place à la Coupe du monde au Qatar à partir de dimanche prochain. Un fait nouveau que même le mercato ne pourra combler au contraire d’une compétition en plein été. Pendant un mois et demi et notamment ces quinze premiers jours, l’actualité lyonnaise sera bien pauvre en attendant le début de la préparation hivernale. Pour le mercato, il faudra encore patienter jusqu’au 1er janvier 2023.

Une date qui parait loin mais qui va permettre à l’OL et sa cellule de recrutement de parfaitement cibler les besoins dans l’effectif lyonnais. Arrivé il y a un mois, Laurent Blanc va vouloir y mettre sa patte, bien qu’il concède que "90% de l’effectif actuel finira la saison". Pour les 10% restants ? L’entraîneur lyonnais a bien eu une idée notamment dans le sens des arrivées. Mettant en avant depuis sa prise de fonction la jeunesse de son effectif, Blanc a fait d’un renfort défensif d’expérience une quasi priorité dans le recrutement hivernal qui se profile.

"Je pense qu’il faut le renforcer mais je suis quasiment certain qu’on fera le reste de la saison avec 90% de cet effectif. C’est la réalité. Vous l’avez ce (vendredi) soir et c’est loin d’être une excuse parce qu’ils ont fait leur match mais j’aligne une défense avec deux joueurs de 19 ans et un de 21 ans. Nice avait un joueur de 39 ans, toujours là où il fallait. C’est un fait. La différence est peut-être là entre une victoire et un nul. Notre effectif est de qualité, jeune mais je pense qu’il faut amener un peu d’expérience."

Cette expérience, Jérôme Boateng et Damien Da Silva l’ont. Seulement, l’un enchaîne les pépins physiques avec dernièrement une arthroscopie au genou qui devrait l’éloigner des terrains pendant un mois, tandis que l’autre a signé des entrées plus que compliquées ces dernières semaines. L’objectif est donc de trouver un joueur capable de se fondre rapidement dans ce groupe lyonnais et d’y ajouter cette plus value d’expérience tant voulue par Laurent Blanc. Reste désormais à trouver l’heureux élu…