Lindsey Horan avec les Etats-Unis face à l’Allemagne (Photo by Eric Espada / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Après trois défaites de rang, les Etats-Unis ont retrouvé le goût de la victoire contre l’Allemagne (2-1). Titulaire et capitaine, Lindsey Horan a joué les 90 minutes.

Pour voir Lindsey Horan se reposer un peu il faudra repasser. Déjà particulièrement mise à contribution depuis le début de la saison avec l'OL après un court été, la milieu américaine n’a pas profité de la trêve internationale pour se faire relâche, au contraire. En plus d’un long voyage vers les Etats-Unis et le décalage horaire qui va avec, Horan vient de jouer deux matchs pour du beurre contre l’Allemagne. Après la défaite il y a trois jours, les Américaines ont pris leur revanche dimanche.

Grâce à des buts de Sophia Smith et Mallory Pugh en deux minutes (54e et 56e), les Etats-Unis ont pris le meilleur sur l’Allemagne (2-1) et mis fin à leur série de trois revers de rang. Après avoir joué 81 minutes lors de la première rencontre, Lindsey Horan, une nouvelle fois capitaine de sa sélection, a joué l’intégralité du match. Pas de quoi enchanter Sonia Bompastor à quelques jours de la réception du Havre en championnat.