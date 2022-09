OL - Soyaux (2-1) : une Lindsey Horan dominante

Buteuse sur coup franc et très impactante dans les duels, Lindsey Horan a dominé le milieu de terrain lors du match entre l'OL et Soyaux (2-1). Retrouvez le top et le flop d’Olympique-et-Lyonnais.

Top : Lindsey Horan règne au milieu

Positionnée sur le côté du 4-4-2 losange concocté par Sonia Bompastor, Horan a d'abord rayonné physiquement. Dans l’entrejeu, sa puissance athlétique lui a permis de récupérer un nombre important de ballons. Dans ce domaine, elle semble nettement supérieure aux autres joueuses, avec en plus une remarquable activité. Techniquement, elle a eu du déchet, surtout dans le dernier tiers du terrain. Cela est dû notamment à la forte densité mise en place par Soyaux dans l’axe. Finalement, l’Américaine a été récompensée de sa bonne prestation par ce superbe coup franc déposé dans le but charentais, un but qui a libéré l’OL.

Flop : l'inefficacité offensive de l'OL

Pourtant assez largement supérieur à son adversaire, l'OL est resté à portée de fusil très longtemps (jusqu'au but de Cascarino à la 77e) et même après cela, il a vu Soyaux réduire le score dans le temps additionnel. L'Olympique lyonnais a eu les situations pour se dépêtrer plus facilement du piège charentais, mais ni Melvine Malard (double raté à la 40e notamment), ni Eugénie Le Sommer ne sont parvenues à trouver la faille. Elles ont souvent buté sur la gardienne Romane Munich. En deuxième période, Janice Cayman et Inès Benyahia ont elles aussi laissé passer leur chance. De quoi jouer à se faire peur, même si les Rhodaniennes ont globalement maîtrisé de bout en bout le match.