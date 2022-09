Sans être flamboyant, l'OL dispose de Soyaux (2-1)

Sans être très inspiré offensivement et avec une efficacité toute relative, l'OL s'est sorti du piège tendu par Soyaux ce dimanche (2-1). Horan et Cascarino ont offert le succès aux Fenottes.

Elles ne voulaient pas faire mentir les statistiques. Depuis 2007, l’OL a constamment remporté son premier match à domicile en D1 sans encaisser de but. Celui de ce dimanche contre Soyaux a fait exception pour ce dernier point (2-1), et jusqu'au bout, les Fenottes ont été à portée de leur adversaire.

Dans son 4-4-2 losange mené par Eugénie Le Sommer et Melvine Malard, l’Olympique lyonnais a mis du temps à entrer complètement dans sa partie. Néanmoins, après des débuts timides, les joueuses de Sonia Bompastor ont confisqué le ballon à partir du quart d’heure de jeu, poussant les Charentaises à défendre. D’abord maladroites (plusieurs ratés et des situations mal conclues, notamment de Malard, 40e), les Rhodaniennes ont tout de même converti leur domination grâce au but sur coup franc direct de Lindsey Horan (1-0, 35e). Malgré la supériorité des championnes de France en titre, Christiane Endler a tout de même dû s’employer en fin de première période.

L'OL a mis du temps pour se mettre à l'abri

Après la pause, Le Sommer a manqué une opportunité de doubler la mise, mais ce fut tout sur cette entame de second acte car les coéquipières d’Amandine Henry se trouvaient en manque d'inspiration offensive. Il faut tout de même noter que Wendie Renard a fait son retour sur les terrains après sa blessure (61e), l’un des événements de cette affiche. A l’image d’Inès Benyahia, bien décalée par Delphine Cascarino, les Lyonnaises ont régulièrement buté sur Romane Munich, la gardienne de Soyaux. La délivrance viendra finalement de Cascarino, bien servie par Benyahia en profondeur pour le 2-0 (77e). Malgré la réduction du score de Stephanie Gbogou à la 90e+2, les championnes d'Europe ont préservé, sans être flamboyantes, l'essentiel.

Avec ce succès, l’OL garde le rythme du PSG et de Montpellier (les trois équipes à 6 points) et prend la 2e place de la D1 à la différence de buts. Le MHSC, il en sera justement question vendredi 23 septembre lors du déplacement en terre montpelliéraine pour la 3e journée de championnat (21h).