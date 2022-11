Après la défaite contre Alès avec la réserve de l’OL, Mohamed El Arouch a pris la direction de Paris. Le jeune milieu lyonnais a été appelé en dernière minute avec l’équipe de France U19.

Après avoir passé le premier semestre 2022 avec l’équipe de France U18, Mohamed El Arouch était absent des derniers listes des équipes de jeunes françaises. C’est désormais de l’histoire ancienne puisque le milieu de l’OL a rejoint en dernière minute les U19 de Lionel Rouxel comme annoncé par Borgia_OL_Acad.

Les Bleuets, rassemblés depuis dimanche, ont pris la direction de l’Ecosse ce lundi matin pour disputer le 1er tour des éliminatoires de l’Euro 2023. Avec les U19, Mohamed El Arouch retrouvera son coéquipier de la réserve lyonnaise, Mathieu Patouillet, et jouera à trois reprises entre le 16 et le 22 novembre. L’équipe de France U19 affrontera le Kazakhstan, l’Islande et l’Ecosse pour décrocher son ticket pour le Tour Elite prévu au printemps prochain.