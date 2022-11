OL : Bacha de retour à l’entraînement, Malard et Renard aussi

Touchée face à la Juventus Turin il y a presque trois semaines, Selma Bacha a pris part à la séance collective ce lundi. Convoquées avec l’équipe de France, Wendie Renard et Melvine Malard étaient de retour à l’entraînement.

La coupure aura au moins eu du bon pour Selma Bacha. On l’avait laissée en train de s’écrouler sur la pelouse du Juventus Stadium après le nul (1-1) pour la 2e journée de Ligue des champions. Touchée aux ischios, la latérale gauche avait dû déclarer forfait pour les deux dernières journées de championnat contre Fleury et à Guingamp. Non retenue par Corinne Diacre pour le rassemblement des Bleues en novembre suite à sa blessure, Bacha a pu travailler tranquillement et devrait être remise pour la réception du Havre, dimanche (16h). A six jours de la reprise du championnat, l'internationale française était présente à l’entraînement du jour avec un groupe encore très restreint.

Entraînement ouvert au public mercredi

Si Amel Majri et Dzsenifer Marozsan continuent de se rapprocher d’un retour, Wendie Renard et Melvine Malard étaient déjà présentes après leur sélection en équipe de France. Trois jours après le victoire contre la Norvège, les deux Fenottes ont pris part à la séance collective sur les images captées par le club. Il faudra très certainement attendre l’entraînement ouvert au public mercredi (11h) pour voir toutes les internationales être de retour. Et préparer au mieux la 8e journée de D1 féminine afin de laver l’affront guingampais.