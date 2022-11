OL - Académie : les résultats du week-end

Ce week-end, seules les U19 féminines n’étaient pas concernées par une rencontre de championnat. Un week-end prolongé victorieux pour les U16, U15 et U14.

Entre la défaite de la réserve et le nul rageant des U19, il y avait de quoi faire la mou au sein de l’Académie de l’OL. Néanmoins, c’est bien le sourire qui prédomine après ce week-end prolongé qui a vu les jeunes pousses lyonnaises faire de belles opérations comptables. Si les U19 féminines n’avaient pas de match et doivent attendre le 20 novembre pour retrouver le championnat, la réserve féminine poursuit son sans-faute. Vainqueures de Cebazat (5-2), les Lyonnaises restent à un point du leader Valence mais avec deux matchs en retard à jouer encore.

Le goût de la victoire, les U16 garçons l’ont également connu ce week-end. Opposé à l’Olympique de Valence, l’OL a pris le meilleur grâce à des buts de Perez et Sener (2-1). Une victoire qui permet au club lyonnais de prendre la tête de son groupe au nez et à la barbe de son adversaire. Leaders, les U15 et les U14 le sont aussi dans leur groupe de R1. Dans une double confrontation contre Grenoble, les jeunes Lyonnais ont assuré l’essentiel avec une victoire 3-1 (doublé de Domingos et un but d’Ahtaf) pour le groupe U15 et 3-0 (Saïdi, Pampi, Nechab) pour celui des U14.