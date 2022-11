Les U19 de l'OL contrariés par le Paris FC (0-0)

Pas de vainqueur ni de but entre les U19 de l'OL et ceux du Paris FC. Ce dimanche, les deux formations ont partagé les points.

La 12e journée du championnat U19 voyait l'OL voyager sur le terrain du Paris FC ce dimanche. Lors du premier acte, la confrontation a été équilibrée, avec notamment beaucoup de fautes des deux côtés, ce qui a engendré un jeu haché. Après 45 minutes, on a relevé peu d'actions pour les deux formations, même si les Parisiens ont été un peu plus présents dans la surface de Justin Bengui. La plus grosse occasion lyonnaise est intervenue à la 45e via une frappe à l'entrée de la surface.

Bengui a arrêté un penalty

Au fur et à mesure que les minutes défilaient, les espaces se faisaient plus importants de part et d'autre. A la 62e, les Gones ont par exemple manqué l'ouverture du score après une attaque rapide conclue par un tir stoppé par le gardien adverse. Même s'il maîtrisait un peu plus les débats, le club rhodanien a été surpris par un contre du PFC, ce qui a provoqué un penalty, heureusement pour lui, le portier Justin Bengui était impeccable sur le coup (80e). Le capitaine de l'OL, Mounsesse, a eu la dernière opportunité de la tête sur corner pour faire la différence, sans réussite (85e).

Un 0-0 finalement logique, mais qui ne fait absolument pas les affaires des joueurs d'Eric Hély. Avec 21 points après 12 rencontres, ils pointent au 7e rang, dépassés par Nancy. L'Olympique lyonnais reste malgré tout sur une série de six affiches sans défaite, mais également sur deux matchs nuls. Le 20 novembre prochain, il recevra la lanterne rouge, l'ASPTT Dijon.

Le 11 de l'OL : Bengui - Kango, Mbatshi, Mounsesse , Y. Chaïb - Marsin, Coponat - R. Perret, Mvouama, Führer - T. Gueye

Le banc : Y. Cheikh, A. Ali Hassan, M. De Carvalho, T. Diawara