Pas suffisamment dangereuse offensivement et punie sur les rares actions adverses, la réserve de l'OL a perdu 2 à 0 sur son terrain samedi. Une contreperformance dans la lutte pour le maintien en N2.

Dans ce duel du bas de tableau entre la réserve de l'OL et Alès, le premier nommé a réalisé un début de rencontre assez sérieux, même s'il a été surpris après 9 minutes sur un contre adverse. Une réalisation finalement invalidée pour un hors-jeu. Globalement, les Rhodaniens ont souffert sur les attaques rapides menées par leur adversaire ce samedi. Dans une rencontre fermée, ce sont finalement les Gardois qui ont ouvert le score à la 24e, se jouant d'une défense trop passive (0-1). Et comme offensivement, il ne s'est rien passé de l'autre côté du terrain, le score n'évoluait pas avant la mi-temps.

Un but concédé dès le retour des vestiaires

La mauvaise affaire se poursuivait dès l'entame du deuxième acte avec un second but pour les Alésiens à la 47e (0-2). Les changements de Gueida Fofana et le passage en 3-5-2 eurent le mérite de permettre à Mohamed El Arouch de proposer les premières frappes rhodaniennes vers l'heure de jeu. A la 66e, Bradley Barcola a manqué une belle opportunité de réduire la marque. Malheureusement pour les Gones, le très léger mieux offensif aperçu ne s'est pas traduit dans les faits malgré quelques situations. Pourtant, Alès n'a pas proposé grand-chose de plus sur cette partie.

En perdant à domicile contre un concurrent direct dans la course au maintien, l'OL se complique grandement la tâche. Le voilà maintenant 13e, dans la zone rouge donc puisque les cinq derniers descendront. Il faudra absolument relever la tête lors du derby sur la pelouse de Saint-Priest le 25 novembre prochaine. Un nouveau rendez-vous crucial car l'ASSP est 14e.

Le 11 de l'OL : Bonnevie - Kumbedi, M. Sarr, Lomami ©, Iala - Bounaas - N. Bonnet, C. El Djebali - Dib - Lega, B. Barcola

Le banc : M. Félix, Nsombi, Bossiwa, El Arouch, Patouillet