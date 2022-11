Plus de 57 000 spectateurs pour OL - Nice (1-1)

Pour assister à l'anniversaire des Bad Gones et à la présentation du Ballon d'Or de Karim Benzema, 57 688 spectateurs étaient présents au Parc OL vendredi soir.

C'était un des soirs à ne pas rater. Non pas pour le contenu du match, mais pour les événements avant et à la mi-temps du duel entre l'OL et Nice (1-1). Si l'affiche n'a pas livré le contenu espéré, notamment du côté lyonnais, la fête pour le 35e anniversaire des Bad Gones et l'ovation réservée à Karim Benzema pour son Ballon d'Or valaient la peine de se déplacer. Ainsi, 57 688 spectateurs étaient présents dans les tribunes du Grand Stade.

2e meilleure affluence de la saison pour l'OL

Ce n'est pas la meilleure affluence de la saison malgré tout pour le club rhodanien. Le 18 septembre dernier, la venue du Paris Saint-Germain (0-1) avait poussé 58 230 supporteurs à se rendre dans l'enceinte décinoise.