Les U17 de l'OL s'en sortent face à Nancy (3-2)

D'abord mené, les U17 de l'OL ont profité du doublé de Meyo pour battre Nancy ce samedi (3-2). L'Olympique lyonnais est provisoirement 2e.

Cela faisait trois semaines que les U17 de l'OL n'avaient pas joué ensemble, et cela s'est vu sur l'entame de match ce samedi face à Nancy. Après 12 minutes de jeu, les Nancéiens prenaient les devants sur un but de leur capitaine (0-1). Menés, les joueurs d'Amaury Barlet ont répondu de la meilleure des manières. Multipliant les situations sur la cage adverse, l'Olympique lyonnais a manqué d'égaliser à plusieurs reprises (27e et 38e notamment). Mais quelques secondes plus tard, Meyo allait remettre les deux formations à égalité avant la mi-temps grâce à un bel enchaînement (1-1, 39e).

Molebe marque pour son retour

Plus brouillon après la pause, le club rhodanien a vu la tentative du défenseur Hérinirainy détournée par le gardien adverse (63e). Un préambule avant la deuxième réalisation des Gones suite à une énorme erreur de la défense lorraine qui profitait à Enzo Molebe. Pour son retour de blessure et sa première rencontre de la saison, l'attaquant redonnait l'avantage à son équipe (2-1, 68e). Toutefois, et contre le cours du jeu, Nancy allait revenir à hauteur de l'OL (2-2, 72e), avant que Meyo ne fasse basculer sa formation en tête dans la foulée (3-2, 75e).

Souvent à la limite défensivement, l'Olympique lyonnais a tenu sur les dernières minutes pour valider ce succès. Le voilà provisoirement 2e. Il reste à cinq longueurs du leader Strasbourg.

Le 11 de l'OL : Ripert - Hérinirainy, K. Yahia, Charifou , Guivier - Pedro Vanga, K. Merah, Benlahlou - Molebe, Meyo, Boura.

Le banc lyonnais : Branco, E. Garnier, Allegret, D. Bahlouli, Llahona