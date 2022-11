OL : Renard, Cascarino et la France battent la Norvège

Delphine Cascarino (France) (Photo by Jose Jordan / AFP)

En fin de match, la France, avec Renard et Cascarino dans ses rangs, a battu la Norvège 2 buts à 1. De quoi mettre fin à la série de défaites mais pas aux doutes concernant cette équipe.

Dans un match globalement peu emballant, la France a péniblement dominé la Norvège vendredi soir en Espagne. Pour son unique rendez-vous en novembre, le dernier en 2022, le groupe de Corinne Diacre a ouvert le score à la 22e grâce à Kadidiatou Diani. Installées dans un inédit 3-5-2, avec Wendie Renard et Delphine Cascarino comme titulaires, les Bleues ont rapidement concédé l'égalisation à la 31e minutes.

Malard est restée sur le banc

Finalement, un but de Viviane Asseyi à la 83e a offert la victoire aux Françaises. Ces dernières concluent l'année sur une note un peu plus positive après deux revers de suite. A noter que dans cette rencontre, Cascarino a joué piston droit et que Melvine Malard, l'autre Fenotte appelée, n'est pas entrée en jeu. Les trois joueuses de l'OL vont désormais regagner le Rhône pour préparer la fin de l'année avec leur club.