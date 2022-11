OL : van de Donk (Pays-Bas) et Bruun buteuses (Danemark)

Signe Bruun lors de Danemark – Allemagne à l’Euro 2022 (Photo by JUSTIN TALLIS / AFP)

Une belle soirée de vendredi pour les joueuses de l'OL. Daniëlle van de Donk (Pays-Bas) et Signe Bruun (Danemark) ont été décisives avec leur sélection.

Les joueuses de l'OL se sont illustrées vendredi avec leur équipe nationale. Pour commencer, la Néerlandaise Daniëlle van de Donk. La milieu de terrain a ouvert le score lors du succès des Pays-Bas 4 à 0 face au Costa Rica. Elle a disputé la première période de cette affiche.

Un peu plus tôt dans la journée, la Danoise Signe Bruun avait elle aussi trouvé le chemin des filets. Sur le banc pour commencer le match contre la Suisse, l'attaquante de l'Olympique lyonnais est impliquée sur l'égalisation de sa formation suite à un but contre son camp de Viola Calligaris, une réalisation qui lui a d'abord été attribuée (1-1, 65e). Finalement, elle a été récompensée par le but de la victoire à la 80e.

Les deux coéquipières disputeront une dernière affiche, le 15 novembre. Elles se retrouveront à l'occasion du duel entre le Danemark et les Pays-Bas.