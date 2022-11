OL : Mamadou Sarr a "des objectifs qui arrivent plus tôt que prévu"

Vainqueur de la Coupe Gambardella la saison dernière, Mamadou Sarr a été retenu pour le stage hivernal à Murcie. Le jeune défenseur de l’OL ne s’attendait pas à une telle ascension.

A Lyon, l’Académie a toujours occupé une place importante dans le coeur des supporters et ils sont nombreux à suivre avec attention les performances des jeunes pépites lyonnaises. Le parcours victorieux en Coupe Gambardella la saison dernière n’a fait que renforcer cet intérêt pour un centre de formation qui a prouvé sa valeur depuis la création du club. A Murcie, ils sont d’ailleurs très nombreux à être passés au sein de l’Académie. De Rémy Riou à Mohamed El Arouch en passant par Corentin Tolisso, ils sont 14 sur les 25 joueurs retenus par Laurent Blanc à avoir été formés à Lyon. Le plus jeune mais peut-être pas le moins talentueux n’est autre que Mamadou Sarr.

Fils de l’ancien international sénégalais Pape Sarr, le défenseur central a fait partie de l’épopée Gambardella et à 17 ans est vu comme l'un des joueurs dont l’avenir devrait rapidement s’écrire avec les pros. Après avoir participé à quelques entraînements, celui qui a signé son premier contrat pro il y a deux mois a eu la surprise d’être retenu pour ce premier stage hivernal. Une convocation qu’il n’attendait pas, lui qui commence à faire son trou avec le groupe de National 2. "J’ai appris après le dernier match de la réserve que j’étais sélectionné pour ce stage, c’est Gueïda (Fofana) qui m’a appelé pour me l’annoncer."

International U18, Mamadou Sarr a été champion d’Europe avec les U17 l’été dernier aux côtés de Saël Kumbedi. Malgré son jeune âge et sa relative inexpérience, le défenseur fait l’unanimité au sein du club où on lui prédit une ascension à la Castello Lukeba. Lui ne veut pas griller les étapes même si ses performances semblent en décider autrement. "J’ai été bien accueilli, dimanche soir j’ai fait un bizutage, ça s’est bien passé, a-t-il raconté pour les médias du club. On s’est un peu moqués mais c’est passé. Les choses vont vite pour moi, je me suis fixé des objectifs qui se réalisent un peu plus tôt que prévu. Je dois continuer et ne pas me reposer sur mes lauriers. J’espère que ça va continuer."