Après avoir pris part à la séance collective de l’OL vendredi matin, Mamadou Sarr a signé son premier contrat professionnel. Le défenseur de 17 ans est désormais lié avec son club formateur jusqu’en 2025.

Et un vainqueur de la Coupe Gambardella de plus qui passe professionnel ! Après Yannis Lagha ou Chaïm El Djebali (même s'il n'a pas joué la finale), c’est un défenseur qui vient de signer son premier contrat. Dans les tuyaux depuis quelques heures, la signature d’un contrat pro pour Mamadou Sarr a été officialisée ce vendredi par l’OL. Le défenseur français (17 ans) est désormais lié à son club formateur jusqu’en juin 2025. Comme l’a indiqué le club, il est le deuxième joueur de la génération 2005 à passer professionnel après Justin Bengui.

Des négociations qui ont traîné en longueur

C’est décidément une journée des plus réussies pour Sarr. Le vainqueur de la Gambardella et de l’Euro U17 durant l’été a été appelé pour participer à la séance collective de Peter Bosz vendredi matin et l’entraîneur néerlandais n’a pas manqué de souligner tout le bien que pense le club de son jeune défenseur. A lui désormais de se faire une place avec le groupe de National 2 et pourquoi pas aller gratter quelques apparitions dans le groupe professionnel, à la manière d’un Castello Lukeba.