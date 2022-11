Ligue 1 - OL : peu utilisé, Cherki reste décisif toutes les 74 minutes

A l’origine du penalty obtenu par Alexandre Lacazette, Rayan Cherki a vu Laurent Blanc placer de grands espoirs en lui. Avec seulement 222 minutes depuis le début de la saison, le jeune Lyonnais a malgré tout réussi à se montrer décisif.

Son double une-deux avec Alexandre Lacazette ne comptera pas comme une passe décisive et pourtant Rayan Cherki a fait du bien lors de son entrée face à Nice vendredi. Avec le jeune Lyonnais, on souffle très souvent le chaud et le froid d’un match à l’autre mais contre les Aiglons, il a apporté ce que tout le monde espère de lui. De la simplicité tout en se montrant décisif d’une manière ou d’une autre. Interrogé sur le numéro 18 après la rencontre, Laurent Blanc n’avait pas manqué de saluer cette entrée convaincante.

"Il a été bon. Il a eu des problèmes personnels, j'ai parlé avec lui et il m'a certifié qu'on pouvait compter sur lui. Je suis content, c'est un garçon pétri de qualités mais qui ne fait pas toujours les efforts au bon moment et au bon endroit, a expliqué l'entraîneur de l'OL. Dieu sait qu'il faut se prendre la tête avec lui, avait déclaré le coach lyonnais. Ce n'est pas un problème. Je me prendrai la tête avec lui sans problème, c'est un joueur de talent. Il a fait une belle entrée. C'est un footballeur qui des qualités que d'autres n'ont pas (...) On attend tous qu'il explose. J'espère. Je ne pense pas être plus forts que les autres (ses anciens entraîneurs) mais on va être attentif à ça."

Comme ses prédécesseurs, Laurent Blanc place des espoirs en Rayan Cherki et la préparation hivernale doit l’aider à passer un cap. Ce refrain donne la sensation d’être rabâché à chaque intersaison mais il peut clairement être le facteur X s’il continue à jouer simple. C’est d’ailleurs lors de ses entrées simplifiées qu’il s’est montré le plus décisif. Avec le 5e temps de jeu le plus faible de l’effectif depuis le début de la saison (222 minutes), il a réussi à délivrer 3 passes. Soit une action décisive toutes les 74 minutes… Et s'il fait des avant dernières passes, tout le monde prendra aussi.

Les joueurs de l’OL avec le moins de temps de jeu :

1 - Sael Kumbedi : 17 minutes disputées

2 - Bradley Barcola : 81

3 - Henrique : 130

4 - Damien Da Silva : 158

5 - Rayan Cherki : 222