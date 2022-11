OL : des séances courtes et intenses "pour se remettre en route"

A deux jours de leur premier match amical, les joueurs de l’OL continuent leur préparation. Toujours à base de deux séances quotidiennes.

S’entraîner dur physiquement pour pouvoir sentir plus facilement les matchs. C’est la doctrine d’Eric Guichard, entraîneur en National 3, comme il l’a confessé dans Tant qu’il y aura des Gones mais aussi celle de Laurent Blanc. L’entraîneur lyonnais avait promis une préparation physique intense et il tient parole comme l’a concédé Mamadou Sarr sur le site du club. "On a démarré par une séance d’entraînement assez intense mais courte. Le but est de bien se préparer pour le retour du championnat. Le coach veut que l’on travaille bien physiquement, que l’on se remette en route."

Comme lundi, les joueurs de l’OL ont le droit à deux séances d’entraînements ce mardi afin de taper dans le physique tout en travaillant tactiquement et techniquement. Il faut dire que les Lyonnais vont vite se retrouver dans le vif du sujet. Si la mise à jour physique est au programme de cette préparation, l’OL a cinq matchs amicaux de prévus dont quatre déjà programmés. Le premier d’entre eux se déroulera dès jeudi contre Louvain (19h30) sur la pelouse de la Pinatar Arena Football Center.