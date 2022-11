Lacazette et Reine-Adélaïde lors de Montpellier – OL (Photo by Sylvain THOMAS / AFP)

En plus de la Dubaï Super Cup, l’OL va disputer trois autres matchs amicaux durant la trêve. Un se déroulera en Espagne contre Louvain. Un autre aura lieu le 17 décembre à Décines contre Sochaux.

A peine partis en vacances que les joueurs de l’OL savent déjà quel sera leur programme de reprise avec Laurent Blanc. Ayant eu le droit à quinze jours de repos pour ceux qui n’ont pas pris la direction d’une sélection comme les Espoirs, les Lyonnais seront de retour à l’entraînement le 25 novembre à Décines. Ils ne s’attarderont pas longtemps entre Rhône et Saône puisqu’ils s’envoleront deux jours plus tard pour la région de Murcie en Espagne afin d’effectuer un premier stage. A l’occasion de ce séjour, l’OL disputera le premier de ses cinq matchs amicaux de l’hiver contre OHL Louvain, actuellement 8ème en D1 Belge. Cette rencontre aura lieu le 1er décembre à huis clos avant que le club ne parte pas un stage sportif et promotionnel du côté de Dubaï.

OL - Sochaux, le 17 décembre à Décines

Comme écrit plus tôt, l’OL participera à la Dubaï Super Cup où il affrontera Arsenal (8 décembre) et Liverpool, un jour avant le retour prévu à Lyon le 12 décembre. C’est à partir de ce moment-là que Laurent Blanc et ses hommes vont monter encore un peu plus le curseur au centre d’entraînement de Décines. Avant le retour de la Ligue 1 le 28 décembre à Brest, deux rencontres amicales seront encore au programme. Si la dernière affiche reste encore à déterminer, l’OL recevra Sochaux, le 17 décembre (17h) sur la pelouse du terrain Gérard Houllier.