L’OL va participer à la Dubaï Super Cup en décembre

Dans le cadre de son stage à Dubaï entre le 6 et le 12 décembre, l’OL va participer à la Dubaï Super Cup. Les Lyonnais affronteront Arsenal (8 décembre) et Liverpool (11 décembre).

De passage à Dubaï dans le cadre de son partenariat avec Emirates, l’OL va effectuer un stage hivernal dans les Emirats. Ce stage d’une semaine (6 - 12 décembre) n’aura pas que pour objectif de parfaire la préparation physique des joueurs de Laurent Blanc. Ce sera aussi l’occasion de monter en puissance et de remettre totalement les corps en route avant la reprise de la Ligue 1 le 28 décembre prochain à Brest. Comme l’avait annoncé Laurent Blanc, il y aura cinq matchs amicaux en plus des deux stages prévus à Murcie (Espagne) et à Dubaï. Deux de ces rencontres se disputeront à l’occasion de la Dubaï Super Cup prévue entre le 8 et le 16 décembre.

Deux affiches de prestige

Une conférence de presse d’annonce s’est tenue ce mardi matin et a dévoilé les participants à ce tournoi amical. En plus de l’OL, Arsenal, Liverpool et l’AC Milan sont conviés. Les Lyonnais n’auront pas la chance de croiser la route de Pierre Kalulu et des Milanais puisque deux rencontres sont au programme de chaque club. L’OL affrontera comme annoncé lundi Arsenal le 8 décembre, jour de la Fête des Lumières entre Rhône et Saône, et Liverpool le 11 décembre au Stadium Al Maktoum. Les horaires de ces rencontres n’ont pas encore été dévoilées.