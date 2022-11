Le club étant sorti de la crise du Covid-19, le total des produits des activités continue de regarder vers le haut. Les résultats du premier trimestre sont en hausse de 30% par rapport à ceux de la saison dernière.

L’absence de coupe de d’Europe se fait sentir dans le total des produits des activités du premier trimestre 2022-2023. En finissant à la 8e place de la Ligue 1 la saison dernière, l’OL Groupe savait pertinemment que les revenus liés à une participation européenne allaient forcément être impactés par rapport à la saison précédente. Le bilan du total des produits des activités dévoilé par le club lundi soir est là pour le prouver. Avec une perte de 6,3M€ par rapport au même trimestre il y a un an, les droits TV et marketing de l’UEFA sont la seule catégorie à être vus à la baisse.

Car à côté de ça, l’OL Groupe se porte plutôt bien. Avec la fin de la crise du Covid-19, les chiffres de l’activité du club lyonnais sont en progression au premier trimestre 2022-2023. Avec un total de 101M€, c’est une hausse de 23M€ et 30% par rapport à la même période il y a un an. C’est au niveau de la billetterie du Parc OL que le bond est le plus important passant de 5,9 et 10,1M€ en championnat. Avec un record historique contre le PSG à la mi-septembre. Les événements sont l’autre moteur de cette croissance : les concerts des Rolling Stones et de Rammstein (deux dates) permettent à l’activité d’afficher 4M€ de recettes.