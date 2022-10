Pierre Kalulu revient sur sa dernière saison à l'OL

Aujourd'hui titulaire indiscutable au Milan AC, Pierre Kalulu est revenu sur sa saison 2019-2020, sa dernière à l'OL avant de rejoindre l'Italie.

Plus de deux ans après son départ au Milan AC, Pierre Kalulu s'éclate. Champion d'Italie, il occupe un rôle importante chez les Milanais. Le natif de Lyon est vu comme un titulaire indiscutable, un statut qu'il a acquis au fil de ses bonnes performances depuis son arrivée en septembre 2020. Mais avant de rejoindre la capitale italienne, le défenseur a passé une saison 2019-2020 difficile à l'OL, son club formateur.

Un seule apparition sur le banc à l'OL

Comme ses compères Melvin Bard, Maxence Caqueret ou encore Amine Gouiri de la génération 2000, il espère se faire petit à petit une place chez les grands à l'OL, ce qui ne sera jamais le cas. "On vient de faire l'Euro U19, c'est l'année où Sylvinho arrive. Je reviens de la compétition, j'ai fait un bon tournoi, on a un nouvel entraîneur, il y a peut-être moyen de voir, et non au final. Ils ont fait la préparation et il avait son groupe fermé donc je vais en N2. Je ne m'entraînais pas avec les pros donc j'avais encore moins de visibilité, se souvient-il dans un entretien à Oh My Goal. Là, je me dis que je ne suis peut-être pas dans le projet. Ensuite ça s'accumule petit à petit car tu ne joues pas, sauf à partir de janvier 2020 où je commences à m'entraîner régulièrement (avec le groupe pro). Mais il y a encore une marge avant de jouer. C'est la première difficulté, tu te dis que peut-être ce n'est pas le bon endroit." Après une seule apparition sur le banc rhodanien, il s'envole pour Milan où sa carrière a aujourd'hui pris une autre dimension.