A l’OL, "il manque de talent, une étincelle au milieu actuellement"

Entre un Houssem Aouar en déficit physique et un Maxence Caqueret dans le dur, l’OL a eu des difficultés à se porter vers l’avant avant la trêve. Ces prestations mettent encore un peu plus en avant la perte d’un Lucas Paquetà, finalement pas remplacé dans l’effectif lyonnais.

Du génie, il manque du génie. A l’OL, les problèmes sont nombreux à tous les étages mais surtout sur le terrain. Avec une 8e place au classement, les Lyonnais sont partis en vacances la tête basse, accompagnés par des sifflets de la part du Parc OL contre Nice. Il faut dire que la prestation face aux Aiglons a mis en lumière les maux qui touchent l’OL depuis le début de la saison. Incapables de garder leur cage inviolée, les Lyonnais ont surtout toutes les peines du monde à se montrer dangereux. Face à un stade plein, les hommes de Laurent Blanc n’ont tiré qu’à neuf reprises pour seulement trois tirs cadrés dont le penalty transformé par Alexandre Lacazette.

De mauvais choix en mauvais choix, l’OL n’arrive pas à se montrer offensif et le problème est récurrent. Que ce soit en 3-5-2 ou en 4-4-2 depuis deux matchs, les Lyonnais se retrouvent démunis au moment de passer la ligne médiane. Le but premier de Laurent Blanc était avant tout de construire un bloc solide pour ses cinq matchs avant la trêve mais dans l’utilisation du ballon, le chantier est assez conséquent. Une surprise pour le coach lyonnais qui n’arrête pas de pointer du doigt les bonnes semaines de travail et cette incapacité à transposer ces bonnes séances sur le terrain.

Le cas Caqueret interpelle

Plus que les attaquants, c’est avant tout le milieu de terrain qui est pointé du doigt ces dernières semaines. Contre Lille, l’entrée de Johann Lepenant à la pause avait fait énormément de bien mais aussi souligné les carences de la première mi-temps. Prolongé durant l’été, Maxence Caqueret accuse le coup, comme si ses deux blessures consécutives à la fin de la saison dernière et durant la préparation estivale n’étaient pas totalement effacées. Intouchable il y a encore quelques mois, le natif de Vénissieux est dans l’oeil du cyclone. En essayant avant tout de reprendre confiance et de se rassurer, Caqueret a multiplié les passes en retrait, avec un effet finalement négatif. A force de jouer vers l’arrière, le bloc lyonnais n’arrive pas à remonter et ce constat ne se limite pas qu’à l’international espoir.

"La création passe par le milieu et aujourd’hui, on a des joueurs qui sont un peu poussifs. J’ai du mal à reconnaitre le Maxence Caqueret qu’on a connu, Houssem Aouar, a regretté Armand Garrido lundi sur le plateau de Tant qu’il y aura des Gones… C’est un peu long à se trouver, à jouer vers l’avant. On recevait le ballon, on contrôlait et après on regardait. Il y a un manque de mouvement autour pour voir avant, un manque de confiance pour tenter des choses."

Les pertes de Guimaraes et Paquetà n'ont pas été comblées

Formateur historique de l’OL, Garrido sait de quoi il parle quand il s’agit de se pencher sur le cas des deux milieux de terrain lyonnais. Il les a formés et sait pertinemment qu’ils sont capable de beaucoup mieux. Dans l’environnement lyonnais, le constat est le même, d’où un curseur d’exigence plus élevé. Les performances en dedans de Maxence Caqueret font également ressortir un point qui avait été souligné à la fin du mercato au moment de la perte de Lucas Paquetà. Malgré les dires de la direction, Romain Faivre, Jeff Reine-Adelaïde et même Houssem Aouar ne sont pas de la trempe du Brésilien. Ce n’est pas pour leur faire injure mais l’ancien numéro 10 lyonnais avait cette capacité à répéter les efforts défensifs tout en apportant le danger offensivement.

Aujourd’hui, c’est clairement ce qu’il manque au jeu lyonnais afin de créer du liant entre le milieu et l’attaque à la ressortie du ballon. Comme le dit Nicolas Puydebois, "c’est bien d’avoir la possession mais il faut créer quelque chose derrière." Sur les douze derniers mois, l’OL a perdu une sentinelle avec Bruno Guimarães et un créateur avec Lucas Paquetà. Il ne sert à rien de ressasser le passé mais quand ces postes sont aujourd’hui ciblés pour être renforcés à l’hiver cela laisse forcément dubitatif. "Le milieu de terrain manque actuellement de talent. On a des joueurs comme Maxence Caqueret et Houssem Aouar qui ne sont pas à leur niveau. Rayan Cherki s’il arrive à être régulier dans ses performance a un profil qui peut amener une étincelle, a poursuivi Armand Garrido. Il manque un joueur déroutant dans cette équipe."

A 19 ans, Cherki a prouvé qu’il n’avait très certainement pas encore les épaules pour assumer totalement ce rôle de dynamiteur. Reste qu’il doit poursuivre sur cette entrée positive contre Nice pour espérer plus qu’un quart d’heure de jeu. Rudi Garcia et Peter Bosz se sont cassés les dents sur ce dossier, espérons que Laurent Blanc ait plus de succès. Ce sera bénéfique pour le joueur et pour le club qui cherche à rallumer la flamme.