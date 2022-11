Karim Benzema avec l’équipe de France (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Blessé avant le début de la compétition, Karim Benzema avait quitté le rassemblement. Une rumeur venue d’Espagne avait fait état d’un retour à l’entraînement jeudi avec le Real Madrid, faisant espérer une possibilité de retrouver les Bleus. Une fausse information.

La rumeur avait déclenché des vives réactions lundi. Venue d’Espagne, la rumeur d’un retour à l’entraînement du Real Madrid dès jeudi de Karim Benzema avait été avancée. De quoi faire naitre une certaine incompréhension quant à son forfait avec l’équipe de France il y a seulement une semaine mais aussi un espoir de le voir retrouver les Bleus pour les phases finales. Etant toujours inscrit sur la liste française, Karim Benzema pouvait revenir au Qatar sans aucun soucis. Seulement, ce doux espoir n’aura pas lieu. Interrogé sur cette possibilité en conférence de presse mardi, Didier Deschamps a été plutôt clair.

"Ce n'est pas quelque chose qui occupe mon esprit, vous connaissez la situation. J'ai échangé avec Karim après son départ, vous savez sa situation et les délais pour qu'il se rétablisse. Je ne sais pas où vous voulez aller avec votre question. Je m'occupe des 24 joueurs qui sont là même si Kimpembe est venu et que j'ai échangé avec Paul Pogba, et d'autres anciens. Je vous laisse en parler, débattre, imaginer. Je ne vais pas inventer des choses qui ne concernent pas notre quotidien."

De son côté, Karim Benzema ne reprendra pas plus avec le Real Madrid jeudi. En effet, l’ancien attaquant de l’OL a pris la direction de La Réunion pour une semaine de vacances et ne sera de retour dans la capitale espagnole que dans une dizaine de jours. Beaucoup de bruit pour pas grand chose finalement.