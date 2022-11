Crystal Palace - Botafogo en amical, 1er aperçu de la synergie voulue par Textor

Samedi, Crystal Palace et Botafogo vont s’affronter à Londres pour un match amical. Une rencontre tout sauf anecdotique entre deux clubs appartenant à John Textor.

Il n’est pas encore l’actionnaire majoritaire de l’OL Groupe et on ne sait pas s’il le sera un jour tant le dossier traine en longueur. Néanmoins, John Textor a rapidement mis en avant sa stratégie globale une fois à la tête du club lyonnais. Lors de sa conférence de presse de présentation en juin dernier, l’investisseur américain avait balayé d’un revers de la main le côté négatif d’avoir des parts dans plusieurs clubs à la fois. Au contraire, grâce à Eagle Football, Textor souhaite créer une synergie entre tous ces clubs sans pour autant se calquer sur ce que peut faire Manchester City avec City Group et des échanges de joueurs entre l’ensemble des entités.

"Je ne suis pas sûr que la synergie forcée soit nécessaire. Au niveau des fans, c'est vraiment du divertissement qu'il faut chercher à créer. C'est marrant de voir des gens avec des maillots de Botafogo à Crystal Palace. Ne vous attendez pas à ce que ces clubs aient des échanges entre eux au niveau des joueurs, avait-il confié devant les journalistes. Certes, au Brésil, des garçons peuvent exploser et aller ensuite en Europe. D'ailleurs pour l'instant, c'est plus des collaborations vers le Brésil afin d'alimenter le championnat brésilien."

Créer une véritable communauté, voilà l’objectif souhaité par John Textor avec l’arrivée de l’OL dans le giron. En attendant de voir Eagle Football prendre le contrôle, les supporters lyonnais peuvent avoir un premier aperçu de ce projet. Samedi va se tenir un match amical entre Crystal Palace et Botafogo du côté de Londres. Deux clubs détenus en partie ou totalement pour l'homme d'affaires. Une façon de mêler le sportif au projet économique et social voulu par l’Américain.