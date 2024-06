Mercato : Tagliafico (OL) serait dans le viseur du SL Benfica

Maghnes Akliouche face à Nicolas Tagliafico (R) lors de Monaco – OL (Photo by Valery HACHE / AFP)

À un an de la fin de son contrat avec l’Olympique lyonnais, Nicolas Tagliafico pourrait partir durant ce mercato. Déjà pisté par plusieurs formations, le défenseur argentin serait aussi suivi par Benfica.

Nicolas Tagliafico intéresserait une nouvelle équipe : le SL Benfica. Sur les tablettes de l’AS Roma et de la Juventus Turin, le club portugais serait également séduit par le latéral gauche de l’OL. Selon le média A Bola, la formation lisboète chercherait un remplaçant à David Jurasek, prêté en Allemagne. Actuellement, le footballeur de 31 ans serait un plan B, puisque les dirigeants du SLB essayeraient d’attirer Robin Gosens (Union Berlin) en priorité. Cependant, l'Allemand évoluant en Bundesliga pourrait coûter nettement plus cher au club de Rui Costa que le numéro 3 de l’Olympique lyonnais.

Encore un départ sur le flanc gauche de la défense ?

Henrique quittant le Rhône à partir du 30 juin 2024, un transfert de Nicolas Tagliafico laisserait le couloir défensif gauche affaibli. Même si le club de John Textor devrait recruter Abner en provenance du Bétis Séville lors du mercato estival, le départ de l’international argentin obligera les dirigeants lyonnais à se pencher sur un nouveau latéral gauche. Pour l’instant, rien n’est officiel, mais les prétendants pour l’ancien de l’Ajax Amsterdam sont de plus en plus nombreux. Présentement, le natif de Rafael Calzada est avec sa sélection pour disputer la Copa América aux États-Unis.