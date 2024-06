Copa América : Tagliafico seul représentant de l’OL

Nicolas Tagliafico lors de Toulouse – OL (Photo by Valentine CHAPUIS / AFP)

Ce jeudi, la 48ᵉ édition de la Copa América va débuter aux États-Unis. Douze joueurs de Ligue 1 ont été appelés pour disputer la compétition, dont le joueur de l’OL Nicolas Tagliafico.

Le 20 juin va marquer le lancement de la Copa América 2024. Selon les chiffres de la Ligue 1, sur les seize nations qualifiées, dix d’entre elles comportent au moins un joueur de l’élite française. L’Olympique lyonnais compte seulement un joueur qui disputera le tournoi, à savoir Nicolas Tagliafico. Le défenseur est d’ailleurs le seul représentant de l’Argentine dans le championnat français. Le Paris Saint-Germain est l’équipe de Ligue 1 la plus représentée de la compétition avec trois joueurs. Marquinhos et Beraldo vont jouer avec le Brésil tandis que Manuel Ugarte arborera les couleurs de l’Uruguay.

Un groupe A relevé

La formation de Nicolas Tagliafico a été tirée dans la Poule A. Un groupe qui comporte également le Pérou, le Chili et le Canada. Toutes ces sélections auront une carte à jouer pour espérer se qualifier pour les phases finales. L’Albiceleste jouera contre le Canada le 21 juin, une affiche qui opposera le latéral gauche du club rhodanien, au buteur du LOSC : Jonathan David. Cinq jours après, les coéquipiers d’Angel Di María rencontreront le Chili, où l’on retrouve deux joueurs du championnat de France : Guillermo Maripan (AS Monaco) et Gabriel Suazo (Toulouse FC). Le Toulousain intéresserait d’ailleurs les dirigeants lyonnais, si jamais le numéro 3 de l’OL venait à partir. Enfin, les champions du monde en titre affronteront le Pérou le 30 juin pour conclure la phase de poules.