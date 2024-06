Copa America : Tagliafico (OL) fait partie de la liste finale de l'Argentine

Tagliafico (Photo by Glyn KIRK / AFP)

La liste finale de l'Argentine pour la Copa America a été dévoilé ce samedi sur les réseaux sociaux. Nicolas Tagliafico en fera bien partie.

Lionel Scaloni a fait ses choix et a convoqué 26 joueurs pour la 48e édition de la Copa America (20 juin - 14 juillet). Parmi eux, 9 défenseurs, dont Nicolas Tagliafico. Sur les deux derniers matchs amicaux, contre le Guatemala et l'Equateur, le joueur de l'OL n'a eu aucune minute de jeu. Cependant, il ne faut pas oublier que lors d'échéances importantes, le latéral gauche a bien eu la confiance de son sélectionneur. Lors de la finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar (remportée face à la France aux tirs au but), il était bien titulaire.

Un rôle diffus dans l'Albiceleste

Sur le côté gauche, Marcos Acuña (FC Séville) a par exemple joué contre l'Equateur. La concurrence sera donc intense, et surtout, il faudra observer si Scaloni décide de donner des minutes au latéral gauche de l'Olympique lyonnais. L'Albiceleste commence sa compétition dans la nuit du jeudi 20 au vendredi 21 (2h du matin) contre le Canada.