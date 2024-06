OL féminin : 13 buts encaissés pour la meilleure défense de D1

Amel Majri, Wendie Renard et Selma Bacha, joueuses de l’OL (Photo by FRANCK FIFE / AFP)

Lors de la saison 2023-2024, l'OL n'a encaissé que 13 buts, en 22 matchs. Une défense de fer qui a solidifié le 17e titre de champion de France du club.

13 est un nombre superstitieux, et visiblement, il a porté chance aux Fenottes. 13 buts encaissés en D1 Arkema grâce à une défense de fer. Christiane Endler, le dernier rempart de l'OL, est à plus de 80% d'arrêts sur les tirs adverses. Elle a également été nommée deux fois meilleure gardienne de l'année en D1 (2021, 2022. Ajoutez à cela l'immense expérience de la capitaine Wendie Renard, associée à la Canadienne Vanessa Gilles, et les ingrédients d'une grande défense sont là.

Meilleure défense, meilleure attaque

13 buts encaissés, c'est 4 de moins que la deuxième meilleure défense de D1, celle du PSG (17). L'écart se creuse ensuite avec les autres meilleures défenses de la division (Paris FC, 27 buts encaissés, Reims 31 etc...). La recette du succès pour l'OL, combiner cette meilleure défense à la meilleure attaque de D1, pour un 17e sacre qui a respecté la logique. La saison 2024-2025 sera l'occasion pour le club d'affirmer une fois de plus sa domination. L'objectif est clair : viser un 18e titre de champion de France, pour mettre une fois de plus les Fenottes au sommet de la France.