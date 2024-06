OL féminin : meilleure attaque de D1 avec 82 buts

Ada Hegerberg, attaquante de l’OL (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)

Sur 483 buts inscrits en D1 en 2023-2024, l'OL en a inscrit 82, en 22 matchs. Des nombres qui démontrent l'efficacité redoutable des Fenottes.

17 fois champions de France, mais pourtant, l'OL impressionne toujours. Avec l'arrivée de Kadidiatou Diani l'été dernier, leur attaque s'est renforcée pour la saison 2023-2024. Statistiquement, l'Olympique lyonnais a donc marqué presque 1 but sur 6 (82) si on prend en compte la totalité des buts en D1 Arkema (483). Dans le top 5 des meilleures buteuses du championnat de France, Ada Hegerberg est 2e (12 buts) et Eugénie le Sommer 5e (10 buts).

82 buts inscrits sur la saison de D1, c'est 15 unités de plus que son premier poursuivant, le PSG (2e du classement), qui en a marqué 67. Après 4 mois d'interruption, le championnat ne reprendra que le 21 septembre, avec de multiples compétitions internationales entre temps. L'OL tentera d'agrandir son armoire à trophées avec un éventuel 18e titre de champion de France.