OL - D1 : Kadidiatou Diani meilleure passeuse

Elle a multiplié les offrandes cette saison. Avec 10 passes décisives en D1, Kadidiatou Diani a remporté ce classement annexe.

Tout n'aura pas toujours été simple pour Kadidiatou Diani, qui a eu besoin de s'adapter à sa nouvelle formation après son arrivée estivale à l'OL. Un an plus tard, son bilan reste toutefois largement positif avec un titre de championne de France et une finale de Ligue des champions qui pourrait bien se transformer en nouveau sacre. Avec 18 buts en 32 rencontres toutes compétitions confondues, elle a plutôt bien rempli la feuille de statistiques, surtout si on y ajoute ses passes décisives.

En D1 par exemple, elle a distribué 10 caviars à ses coéquipières. Personne n'a fait mieux sur l'exercice 2023-2024. Meilleure passeuse de la compétition, elle devance Clara Mateo (PFC) et Tabitha Chawinga (PSG), toutes les deux à 10 offrandes également. Pour les départager, le temps de jeu effectif a primé et avec ce critère, c'est la Lyonnaise qui l'emporte (1.208 minutes disputées), soit moins que Mateo (1.424) et Chawinga (1.648).

Chez les buteuses, l'OL représenté mais battu

Ajoutons que les Fenottes sont aussi représentées par Selma Bacha (8, 5e) et Vicki Becho (6, 6e). N'oublions pas non plus Inès Benyahia, prêtée au Havre, qui a porté son total à 9 (4e). Ce qui explique, entre autres, sa sélection avec les Bleues.

Du côté des buteuses, l'OL a en revanche fait chou blanc, même si Ada Hegerberg (12e, 2e) et Eugénie Le Sommer (10, 5e) sont dans le top 5. Mais les deux attaquantes ont été pénalisées par les nombreuses blessures, sans compter la productivité de Chawinga (19), numéro 1 du classement. A noter que Benyahia figure là aussi parmi les meilleurs éléments avec 10 réalisations.